جوارديولا يكشف سبب غياب هالاند أمام ريال مدريد

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سبب عدم تمكن إرلينج هالاند من المشاركة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

خسر مانشستر سيتي 3-1 على يد ريال مدريد في ملعب سنتياجو برنابيو في إياب ملحق ثمن النهائي وودع البطولة.

وقال بيب في تصريحات للصحفيين: "تدرب هالاند يوم الثلاثاء، بعدما أظهرت الفحوصات أن حالة ركبته جيدة".

وأضاف "لكنه كان يعاني من عدم الراحة أثناء المشي والصعود على السلالم على سبيل المثال".

وأكمل جوارديولا "تحدثنا ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء وقال إنه لا يشعر بأنه على ما يرام، ولا يشعر بأنه مستعد للعب".

في غياب هالاند لعب عمر مرموش في مركز المهاجم الصريح، أمام سافينيو وفيل فودين.

ولعب مرموش المباراة كاملة، وسدد ركلة حرة بشكل رائع لكنها اصطدمت بالعارضة قبل أن يسجل منها نيكو جونزاليس هدف سيتي الوحيد.

⚽️ هدف !! ريال مدريد 3-1 مانشستر سيتي | غونزاليز يقلص الفارق بهدف في الثواني الأخيرة من اللقاء#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/Nm2IsONrCr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

ووصل لاعب وادي دجلة السابق إلى المساهمة التهديفية رقم 37 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت والحالي مانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 6 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.