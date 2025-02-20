تأكيد إقامة نهائيات دوري أبطال آسيا في جدة.. وتحديد المواعيد

الخميس، 20 فبراير 2025 - 11:31

كتب : FilGoal

دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأكيد إقامة نهائيات دوري أبطال آسيا في مدينة جدة السعودية.

وتستضيف السعودية منافسات دوري أبطال آسيا بداية من الدور ربع النهائي.

وتقام المباريات من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية في السعودية من مباراة واحدة لكل مواجهة.

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وكشف الاتحاد الآسيوي عن استضافة ملعبي مدينة الملك عبد الله والأمير عبد الله فيصل مباريات نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتُلعب المباريات خلال الفترة من 25 أبريل إلى 3 مايو المقبلين.

وكانت قد اختتمت مرحلة المجموعات وتقام منافسات ثمن النهائي بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس ذهابا بينما الإياب بعد أسبوع.

وجاءت منافسات ثمن النهائي كالآتي:

القسم الغربي

الهلال السعودي × باختاكور الأوزبكي

الأهلي السعودي × الريان القطري

النصر السعودي × الاستقلال الإيراني

السد القطري × الوصل الإماراتي

القسم الشرقي

يوكوهاما مارينوس الياباني × شنغهاي بورت الصيني

كاواساكي فورنتيل الياباني × شنغهاي شينوا الصيني

جوهور دارول الماليزي × بوريرام يونايتد التايلاندي

جوانجزو الكوري × فيسيل كوبي الياباني

دوري أبطال آسيا السعودية
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