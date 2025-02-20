تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية

الخميس، 20 فبراير 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في افتتاح سجله التهديفي بدوري أبطال أوروبا مع فريقه الجديد، لكنه كان قريبا من ذلك في مباراة خسرها السماوي أمام ريال مدريد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في خسارة سيتي أمام مضيفه ريال مدريد بنتيجة 1-3 في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وودع البطولة.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ريال مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان الحارس إيدرسون بمتوسط تقييم بلغ 6.2 درجة.

ولعب مرموش المباراة كاملة، وسدد ركلة حرة بشكل رائع لكنها اصطدمت بالعارضة قبل أن يسجل منها نيكو جونزاليس هدف سيتي الوحيد.

ووصل لاعب وادي دجلة السابق إلى المساهمة التهديفية رقم 37 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت والحالي مانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 6 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

عمر مرموش مانشستر سيتي
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