ميسي يسجل هدف فوز إنتر ميامي على سبورتنج كنساس بدوري أبطال كونكاكاف

الخميس، 20 فبراير 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

حقق إنتر ميامي الفوز على سبورتنج كنساس في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال كونكاكاف.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

ونجح ليونيل ميسي في قيادة فريقه بالفوز خارج ملعبه بهدف دون مقابل.

وسجل ميسي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56 من صناعة سرجيو بوسكيتس.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - عاصفة قوية تتسبب في تأجيل مباراة إنتر ميامي بدوري كونكاكاف ميسي وسواريز يسجلان في انتصار إنتر ميامي بخماسية أمام أوليمبيا وديا بنشرقي: هكذا شعرت في مواجهة الأهلي لأول مرة.. وإنتر ميامي هو من يجب أن يخشانا استعدادا للموسم الجديد.. ميسي يسجل في افتتاح مباريات إنتر ميامي بـ 2025 أمام كلوب أمريكا

ويقام لقاء الإياب يوم 26 من شهر فبراير الجاري.

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة ليلعب ضد كافالير من جامايكا.

ومن المقرر إقامة منافسات ثمن النهائي خلال الفترة من 6 إلى 13 مارس المقبل.

وكان قد تم تأجيل مواجهة إنتر ميامي أمام سبورتنج كنساس لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطقس.

وأقيمت المباراة في ظروف جوية صعبة إذ وصلت درجة الحرارة لـ 17 درجة تحت الصفر.

يذكر أن إنتر ميامي سيلعب مع الأهلي في مجموعة واحدة بكأس العالم للأندية 2025، وتضم إلى جوارهما بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في يونيو المقبل.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

دوري أبطال كونكاكاف إنتر ميامي ليونيل ميسي
نرشح لكم
تقرير برازيلي: مانشستر يونايتد يوافق على انتقال كاسيميرو إلى فلامنجو.. ودفع جزء من راتبه ميسي وسواريز يسجلان في انتصار إنتر ميامي بخماسية أمام أوليمبيا وديا مارسيلو يعلن اعتزاله بعمر 36 عاما نيمار يرد على جيسوس: الملعب هو المكان الوحيد الذي يمكنني فيه الدفاع عن نفسي الظهور الأول.. نيمار يشارك في تعادل سانتوس أمام بوتافوجو ببطولة باوليستا ارتبط اسمه بالأهلي من قبل.. لاتي لاث يصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي جارديم يتولى تدريب كروزيرو بعد ساعات من رحيله عن العين أولى ألقاب الموسم.. فلامنجو يتوج بلقب السوبر البرازيلي أمام بوتافوجو
أخر الأخبار
للمرة الرابعة.. ماذا يحدث بين الأهلي والزمالك عندما يلتقيا بعيدا عن صدارة الدوري 8 ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: ستتم إذاعة جميع مباريات الأهلي في كأس العالم ولو وصل إلى النهائي 8 ساعة | الدوري المصري
الدوري الإنجليزي - برينتفورد يفتتح الجولة برباعية ساحقة في مرمى ليستر 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
اللوائح تجيب - ماذا يحدث حال تساوى فريقان أو أكثر بنفس رصيد النقاط في الدوري المصري 9 ساعة | الدوري المصري
ثلاثي من منافس الزمالك في قائمة جنوب إفريقيا للمحليين أمام مصر 9 ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري – موعد قمة الأهلي ضد الزمالك.. القناة الناقلة والمعلقين والحكم 9 ساعة | الدوري المصري
طارق مصطفى: تدريب الزمالك لا يمكن رفضه.. ولسنا من أكثر الفرق تعاقدا 9 ساعة | الدوري المصري
كرة يد – الأهلي ينتصر ويتصدر والزمالك يخسر قبل قمة دوري المحترفين 10 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز