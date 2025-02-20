ميسي يسجل هدف فوز إنتر ميامي على سبورتنج كنساس بدوري أبطال كونكاكاف

حقق إنتر ميامي الفوز على سبورتنج كنساس في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال كونكاكاف.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

ونجح ليونيل ميسي في قيادة فريقه بالفوز خارج ملعبه بهدف دون مقابل.

وسجل ميسي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56 من صناعة سرجيو بوسكيتس.

📹 Game Highlights Sporting KC 🆚 Inter Miami#ChampionsCup pic.twitter.com/CwT7wAm838 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 20, 2025

ويقام لقاء الإياب يوم 26 من شهر فبراير الجاري.

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة ليلعب ضد كافالير من جامايكا.

ومن المقرر إقامة منافسات ثمن النهائي خلال الفترة من 6 إلى 13 مارس المقبل.

وكان قد تم تأجيل مواجهة إنتر ميامي أمام سبورتنج كنساس لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطقس.

وأقيمت المباراة في ظروف جوية صعبة إذ وصلت درجة الحرارة لـ 17 درجة تحت الصفر.

يذكر أن إنتر ميامي سيلعب مع الأهلي في مجموعة واحدة بكأس العالم للأندية 2025، وتضم إلى جوارهما بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في يونيو المقبل.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.