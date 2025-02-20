ثالث إيطالي يودع.. إيندهوفن يطيح بيوفنتوس من دوري الأبطال

ودع فريق إيطالي جديد منافسات دوري أبطال أوروبا بعدما أطاح إيندهوفن بضيفه يوفنتوس,

وفاز إيندهوفن على يوفنتوس 3-1 بعدما لجأ الفريقين لخوض شوطين إضافيين.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بفوز إيندهوفن 2-1، ليعادل الفوز الذي حققه يوفنتوس ذهابا.

ونجح الفريق الهولندي في تسجل هدف الفوز في الشوط الأول الإضافي.

إيندهوفن تفوق على يوفنتوس ليطيح فريق هولندي جديد بفريق إيطالي بعد أيام من فوز فينورد على ميلان في الدور ذاته من المسابقة.

وبات يوفنتوس ثالث فريق إيطالي يودع دوري الأبطال من ملحق دور الـ16 بعد خروج ميلان وأتالانتا.

وحجز إيندهوفن مقعدا في دور الـ16 بينتظر مواجهة إما إنتر ميلان او أرسنال حسب القرعة.

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وصف المباراة

بدأ إيندهوفن المباراة بضغط هجومي على مرمى يوفنتوس بحثا عن التسجيل مبكرا واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

وسدد دي يونج تسددية قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى مرمى يوفنتوس.

ورد يوفنتوس عن طريق تمريرة بينية في اتجاه كولي مواني المنفرد بالمرمى لكن حارس إيندهوفن تصدى للكرة ببراعة.

ونجح المخضرم إيفان بريسيتش في تسجيل الهدف الأول لنادي إيندهوفن في الدقيقة 53 بعد تسديدة متقنة.

ونجح ثميوثي وياه لاعب يوفنتوس في تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 63.

وكثف إيندهوفن محاولاته حتى نجح إسماعيل صابيري في تسجيل الهدف الثاني بعد متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 74.

ولجأ الفريقين إلى الشوطين الإضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بفوز إيندهوفن 2-1 وهو تكرار لنتيجة الذهاب التي حسمها يوفنتوس بالنتيجة ذاتها.

ومع بداية الشوط الأول الإضافي استغل فلامنجو مدافع إيندهوفن خطأ جاتي مدافع يوفنتوس ليسجل الهدف الثالث ويمنح الأفضلية للفريق الهولندي.

وحرم القائم مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش من تسجيل الهدف الثاني بعد هجمة منظمة داخل منطقة الجزاء.

وانطلق خيفرين تورام بشكل جيد في الدقائق الأخيرة وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى مرمى إيندهوفن.