موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. دربي منتظر وصدام ناري لـ ليفربول

الخميس، 20 فبراير 2025 - 00:39

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال أوروبا

انتهت مواجهات الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخاضت الفرق من المركز التاسع إلى الـ16 مواجهة إقصائية أمام أصحاب المراكز من الـ17 إلى 24 في مرحلة الدوري من دوري الأبطال لتحديد المتأهلين الثمانية إلى دور الـ16.

وضمنت الفرق من المركز الأول إلى الثامن التأهل مباشرة لدور الـ16 دون خوض الملحق.

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ويمكنك التعرف على المواجهات النارية والدربيات المحتملة في دور الـ16 من خلال الضغط هنا

وستقام القرعة لتحديد مواجهات دور الـ16 يوم الجمعة في تمام الواحدة ظهرًا.

وتقام مباريات دور الـ16 في الأوقات التالية: الذهاب 4 و5 مارس، والإياب 11 و12 مارس

فيما تقام مباريات دور الـ8 في الأوقات التالية: الذهاب 8 و9 إبريل ، والإياب 15 و16 إبريل

دور الـ4: الذهاب 29 و30 إبريل، والإياب 6 و7 مايو.

أما النهائي فيقام على ملعب أليانز أرينا 31 مايو.

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