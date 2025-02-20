مبابي: لم نتوج باللقب بعد.. وزملائي ساعدوني على التألق

الخميس، 20 فبراير 2025 - 00:29

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

عبر كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد عن سعادته بقيادة فريقه للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي.

وقاد مبابي فريقه بتسجيل 3 أهداف هاتريك، في الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري الأبطال.

وكرر ريال مدريد فوزه على حساب مانشستر سيتي بعد الفوز في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد 3-2.

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وأوضح مبابي في تصريحات عبر قناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "ليلة كبيرة بلا شك، أن أسجل 3 أهداف أمام مانشستر سيتي هو أمر رائع، وفخر كبير أنا سعيد جدا، ولكنني أفضل التحدث عن المجموعة لأننا خضنا مباراة كبيرة".

واعترف مبابي بصعوبة مهمة ريال مدريد في دوري الأبطال: "تأهلنا إلى دور الـ16 ولكننا لم نتوج بأي لقب حتى الآن".

وردا على أن الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يتوج باللقب؟، قال: "سمعت ذلك، ولكن يجب أن نخض مباراة تلو الأخرى ونركز في المباراة المقبلة".

وأثنى مبابي على مساعدة زملائه في الفريق: "زملائي ساعدوني على التألق منذ قدومي، حتى عندما كانت الأمور معقدة بعض الشيء في البداية".

وأتم: "عندما تلعب مع ريال مدريد يجب أن تفكر في الفوز بكل المباريات".

وينتظر ريال مدريد مواجهة أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن في قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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