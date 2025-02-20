مبابي: لم نتوج باللقب بعد.. وزملائي ساعدوني على التألق

عبر كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد عن سعادته بقيادة فريقه للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي.

وقاد مبابي فريقه بتسجيل 3 أهداف هاتريك، في الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري الأبطال.

وكرر ريال مدريد فوزه على حساب مانشستر سيتي بعد الفوز في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد 3-2.

وأوضح مبابي في تصريحات عبر قناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "ليلة كبيرة بلا شك، أن أسجل 3 أهداف أمام مانشستر سيتي هو أمر رائع، وفخر كبير أنا سعيد جدا، ولكنني أفضل التحدث عن المجموعة لأننا خضنا مباراة كبيرة".

واعترف مبابي بصعوبة مهمة ريال مدريد في دوري الأبطال: "تأهلنا إلى دور الـ16 ولكننا لم نتوج بأي لقب حتى الآن".

وردا على أن الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يتوج باللقب؟، قال: "سمعت ذلك، ولكن يجب أن نخض مباراة تلو الأخرى ونركز في المباراة المقبلة".

وأثنى مبابي على مساعدة زملائه في الفريق: "زملائي ساعدوني على التألق منذ قدومي، حتى عندما كانت الأمور معقدة بعض الشيء في البداية".

وأتم: "عندما تلعب مع ريال مدريد يجب أن تفكر في الفوز بكل المباريات".

وينتظر ريال مدريد مواجهة أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن في قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.