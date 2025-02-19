حتى 1% تفاؤل لم تكن كافية يا بيب.. مبابي يقود ريال مدريد لاكتساح سيتي

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 23:56

كتب : محمد مصطفى

كيليان مبابي - ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أحبط كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد تفاؤل جوزيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بتأهل فريقه بنسبة 1% إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي 3 أهداف هاتريك قاد بهم ريال مدريد لاكتساح مضيفه مانشستر سيتي 3-1 في إياب الملحق المؤهل لدوري الأبطال والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وشارك عمر مرموش في المباراة كاملة، وساهم في هدف فريقه الوحيد بعد تسديدة صاروخية ارتدت من العارضة ليكملها زميله نيكو جونزاليس في الشباك.

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ريال مدريد كرر فوزه إيابا بعد الفوز في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي قبل المباراة: "نسبة تأهلنا أمام ريال مدريد من سنتياجو برنابيو هي 1%، أو لا أعرف النسبة تحديدا لكنها ستكون ضئيلة".

وينتظر ريال مدريد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا المقررة يوم الجمعة لمواجهة إما أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن.

فين.

سجل كيليان مبابي الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة طويلة من راؤول أسينسيو مدافع الفريق الملكي ليفشل روبن دياش في التعامل معها، ليضعها مبابي من أعلى إيدرسون حارس مانشستر سيتي الذي خرج من مرماه.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فتعرض جون ستونز في الدقيقة الثامنة لإصابة ليخرج ويحل ناثان أكي بدلا منه.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعد استعراض أمام دفاع مانشستر سيتي الهش، ليمر بسهولة من جفارديول ويسكنها شباك إيدرسون.

ونال جود بيلينجهام بطاقة صفراء في الدقيقة 38 بعد تدخل قوي على فودين ليتأكد غيابه عن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني نجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61 بعد مرور رائع وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووسط تراجع كبير لمانشستر سيتي، شهدت الدقيقة 76 أول تسديدة للفريق عن طريق فودين على مرمى كورتوا.

ونال عمر مرموش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع على ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، سددها بنفسه صاروخية لترتد من العارضة ويكلها الإسباني نيكو جونزاليس في الشباك ليقلص الفارق، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ريال مدريد 3-1 وتأهله لدور الـ16 من دوري الأبطال.

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