بمشاركة حمدي فتحي.. التعاون يقصي الوكرة من أبطال آسيا رغم ثنائية جيلسون دالا
الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 23:22
كتب : FilGoal
أقصى التعاون السعودي فريق الوكرة القطري في مباراة مثيرة ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2.
وشارك حمدي فتحي منذ بداية اللقاء قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 115 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.
وتعادل الفريقان ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة بهدفين لكل فريق.
ونجح جيلسون دالا مهاجم الوكرة في تسجيل هدفينن للوكرة في الدقيقتين 53 و124.
بينما التعاون سجل له كل من محمد الكويكبي في الدقيقة 77 وريفاس بالدقيقة 112.
وبعد اللجوء لركلات الترجيح فشل الوكرة في تسجيل ركلتين آخرهم عن طريق جيلسون دالا بالركلة الخامسة.
وتأهل التعاون السعودي بذلك إلى ربع النهائي لمواجهة تراكتور الإيراني.
وتقام منافسات ربع النهائي أحد أيام 4 و5 مارس المقبل ذهابا.
بينما الإياب سيكون أحد يومي 11 و12 مارس المقبل.
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