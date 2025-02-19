بعد بيانه ضد الحكام.. الاتحاد السعودي يعاقب الهلال ويوقف أوباميانج وسيماكان

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - الهلال السعودي ضد الريان القطري

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم معاقبة نادي الهلال بعد بيانه ضد الحكام.

وأصدر الهلال بيانا رسميا ينتقد من خلاله القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق ضد الرياض. (طالع التفاصيل)

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال سعودي.

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وتحذير نادي الهلال ومسؤوليه بعدم الاساءة تجاه مسؤولي المباراة ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والعاملين في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وإثارة الرأي العام.

كما قررت اللجنة معاقبة جورجي جيسوس بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم وتحذيره من الإساءة تجاه مسؤولي المباراة.

كما قررت اللجنة إلزام محمد سيماكان مدافع النصر بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتعرض المدافع الفرنسي للطرد خلال مواجهة النصر ضد أهلي جدة بعد اعتدائه على إيفان توني مهاجم الفريق المنافس.

وألزمت اللجنة بيير ايميريك فرانسوا أوباميانج بدفع (10,000) عشرة آلاف ريال بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة.

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