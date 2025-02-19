خبر في الجول - فتوح يقترب من الغياب أمام الأهلي

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - مصطفى فتحي

باتت فرص أحمد فتوح لاعب الزمالك في المشاركة أمام الأهلي ضعيفة.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم السبت ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد فتوح يعاني من جزع في رباط الركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي، وفرص لحاقه بمواجهة الأهلي ضعيفة للغاية.

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وتعرض فتوح للإصابة في مواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي ضمن الجولة 12 من الدوري.

وغاب فتوح عن مواجهتي الزمالك أمام فاركو ثم بتروجت خلال الجولتين الماضيتين.

الزمالك سيفقد خدمات محمود عبد الرزاق شيكابالا أمام الأهلي لعدم الجاهزية.

كما سيفقد خدمات ناصر ماهر للإيقاف، فيما باتت فرص محمود جهاد في المشاركة ضعيفة بسبب الإصابة.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي.

فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

الأهلي الزمالك أحمد فتوح
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