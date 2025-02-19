خبر في الجول - شيكابالا خارج مباراة القمة أمام الأهلي لعدم التعافي بشكل كامل

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 22:19

كتب : FilGoal

محمد أسامة - شيكابالا

يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن قائمة الزمالك أمام الأهلي في مباراة قمة الدوري.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

ويحل الزمالك ضيفا على الأهلي ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن شيكابالا لم يتعافى بشكل كامل ولذلك فضّل الجهاز الفني غيابه عن القمة.

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وخاض شيكابالا 13 مباراة مع الزمالك هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم شيكابالا في هدف وحيد عندما صنع هدفا ضمن منافسات الكونفدرالية.

وكانت آخر مباراة خاضها شيكابالا مع الزمالك أمام مودرن سبورت في الجولة التاسعة من الدوري.

ولعب شيكابالا وقتها في آخر 6 دقائق من اللقاء قبل أن يغيب عن آخر خمس مواجهات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي و6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

الزمالك شيكابالا القمة الأهلي
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