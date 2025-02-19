اكتفى بالتعادل السلبي..دورتموند يطيح بـ لشبونة ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

تأهل بروسيا دورتموند الألماني إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل سلبيا أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي البطولة الأوروبية.

وحقق دورتموند الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة سجلها جيراسي، وباسكال جروس، وكريم أديمي، على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة الأسبوع الماضي.

وبتأهل دورتموند يلتقي أمام ليل الفرنسي أو أستون فيلا الإنجليزي في دور الـ16.

وتقام قرعة دور الـ16 يوم الجمعة لتحديد مواجهات الدور ثمن النهائي.

ونال دورتموند ضربة جزاء في الدقيقة 58 بعد عرقلة سيلفا حارس لشبونة لكريم أديمي نجم دورتموند.

وأهدر الغيني جيراسي ضربة الجزاء بعدما سددها على يمين الحارس الذي تصدى للكرة.

وسجل دورتموند هدفا في الدقيقة 73 عن طريق إيمري تشان ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ونجح دورتموند في الحفاظ على سجله في مباريات دوري الأبطال على ملعبه سيجنال إيدونا بارك.

دورتموند لم يتلق سوى خسارة وحيدة خلال آخر 16 مباراة في دوري الأبطال (فاز في 10 مباريات، وتعادل في 5، وخسر مباراة وحيدة أمام برشلونة 3-2 في ديسمبر الماضي).

وواصل دورتموند تفوقه على سبورتنج لشبونة في مواجهتهما السادسة في التاريخ، إذ حقق بطل ألمانيا الفوز 4 مرات، وفاز لشبونة مرة وحيدة، فيما تعادلا في مواجهة اليوم لأول مرة.