اكتفى بالتعادل السلبي..دورتموند يطيح بـ لشبونة ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

دورتموند الألماني

تأهل بروسيا دورتموند الألماني إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل سلبيا أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي البطولة الأوروبية.

وحقق دورتموند الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة سجلها جيراسي، وباسكال جروس، وكريم أديمي، على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة الأسبوع الماضي.

وبتأهل دورتموند يلتقي أمام ليل الفرنسي أو أستون فيلا الإنجليزي في دور الـ16.

أخبار متعلقة:
دورتموند يخسر في أول مباريات كوفاتش.. وليفركوزن يتعادل في مصلحة بايرن أبطال أوروبا - دورتموند يضع قدما في ثمن النهائي بثلاثية أمام لشبونة.. وفوز غير مطمئن ليوفنتوس دورتموند يستعير تشوكويميكا من تشيلسي

وتقام قرعة دور الـ16 يوم الجمعة لتحديد مواجهات الدور ثمن النهائي.

ونال دورتموند ضربة جزاء في الدقيقة 58 بعد عرقلة سيلفا حارس لشبونة لكريم أديمي نجم دورتموند.

وأهدر الغيني جيراسي ضربة الجزاء بعدما سددها على يمين الحارس الذي تصدى للكرة.

وسجل دورتموند هدفا في الدقيقة 73 عن طريق إيمري تشان ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ونجح دورتموند في الحفاظ على سجله في مباريات دوري الأبطال على ملعبه سيجنال إيدونا بارك.

دورتموند لم يتلق سوى خسارة وحيدة خلال آخر 16 مباراة في دوري الأبطال (فاز في 10 مباريات، وتعادل في 5، وخسر مباراة وحيدة أمام برشلونة 3-2 في ديسمبر الماضي).

وواصل دورتموند تفوقه على سبورتنج لشبونة في مواجهتهما السادسة في التاريخ، إذ حقق بطل ألمانيا الفوز 4 مرات، وفاز لشبونة مرة وحيدة، فيما تعادلا في مواجهة اليوم لأول مرة.

دوري أبطال أوروبا دورتموند سبورتنج لشبونة
نرشح لكم
ثالث إيطالي يودع.. إيندهوفن يطيح بيوفنتوس من دوري الأبطال موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. دربي منتظر وصدام ناري لـ ليفربول قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة مبابي: لم نتوج باللقب بعد.. وزملائي ساعدوني على التألق حتى 1% تفاؤل لم تكن كافية يا بيب.. مبابي يقود ريال مدريد لاكتساح سيتي مباشر أبطال أوروبا - يوفنتوس (1)-(3) إيندهوفن.. جووووول الثالث انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (3)-(1) مانشستر سيتي تشكيل يوفنتوس – كونسيساو أساسي.. ومواني يقود الهجوم ضد إيندهوفن
أخر الأخبار
ثالث إيطالي يودع.. إيندهوفن يطيح بيوفنتوس من دوري الأبطال 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. دربي منتظر وصدام ناري لـ ليفربول 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مبابي: لم نتوج باللقب بعد.. وزملائي ساعدوني على التألق 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
حتى 1% تفاؤل لم تكن كافية يا بيب.. مبابي يقود ريال مدريد لاكتساح سيتي 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كسب نقطة لم يخسر اثنين.. ليفربول يتعادل مع أستون فيلا وإيمري يشعل الدوري الإنجليزي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة حمدي فتحي.. التعاون يقصي الوكرة من أبطال آسيا رغم ثنائية جيلسون دالا 10 ساعة | المحترفون
بعد بيانه ضد الحكام.. الاتحاد السعودي يعاقب الهلال ويوقف أوباميانج وسيماكان 10 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 فاز بسباعية وتألق معه عبد الله السعيد.. ماذا قدم بيسيرو خلال فترته مع الأهلي