لا جازيتا ديلو سبورت: الطرد السبب؟ ثيو هيرنانديز يقترب من الرحيل عن ميلان

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - إنتر وميلان

يبدو أن طرد ثيو هيرنانديز لاعب ميلان أمام فينورد الهولندي قد يكلفه الاستمرار مع الروسونيري مستقبلا.

وتعرض الظهير الفرنسي للطرد لحصوله على إنذارين أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا في مباراة شهدت توديع الفريق مبكرا من الملحق.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن مفاوضات التجديد مع ثيو توقفت منذ أسابيع.

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ويطالب اللاعب براتب يقترب مما يتقاضاه رافائيل لياو الذي يعد صاحب الراتب الأعلى في الفريق.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي ميلان تساورهم الشكوك حول اللاعب خاصة في ظل أداءه المتذبذب هذا الموسم.

وأوضح إلى أن ميلان وافق على عرض كومو لبيع ظهيره لكن الفرنسي رفض تلك الخطوة.

وأتم التقرير إلى أن قصة ميلان وثيو ربما انتهت وسيكون هذا الموسم هو الأخير له من أجل رحيله وضم لاعب آخر.

صاحب الـ 27 عاما خاض 247 مباراة بقميص الروسونيري سجل 33 هدفا وصنع 44 وتوج بلقبي الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي.

وسبق أن ارتدى ثيو قمصان ريال مدريد وأتليتكو مدريد وريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس قبل أن يلتحق بميلان في 2029.

وقال سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان عقب اللقاء: "تلك المباراة أثبتت أننا أقوى من منافسنا ولكن أنا المسؤول وليس ثيو، سنناقش ما حدث في غرفة خلع الملابس، ثيو أعطى الكثير لميلان وأنا نفسي ارتكبت الكثير من الأخطاء خلال مسيرتي".

وتابع "نشعر بالغضب، حتى طرد ثيو لم يكن فيينورد يعرف طريق المرمى لذلك نشعر بالإحباط".

ميلان ثيو هيرنانديز دوري أبطال أوروبا
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