الشرق الأوسط: بيولي يستقر على غياب دوران في مواجهة النصر ضد الاتفاق
الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 21:49
كتب : FilGoal
استقر ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر السعودي على استبعاد جون دوران مهاجم الفريق أمام الاتفاق في الجولة 21 من الدوري.
ويأتي ذلك بعد شعور اللاعب بآلام عضلية منذ مواجهة أهلي جدة في الدوري.
وكشفت صحيفة الشرق الأوسط أن بيولي بالتشاور مع الجهاز الطبي فضّل عدم استعجال عودة اللاعب في مباراة الاتفاق حتى لا تتفاقم الإصابة.
ومن المقرر أن تجهيز دوران بشكل تدريجي لمباريات الفريق مع الوحدة والعروبة في الجولات التي تلي مباراة الاتفاق وذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام استقلال طهران.
ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.
ويلعب الهلال أمام اتحاد جدة الجولة المقبلة يوم السبت.
ويحتل اتحاد جدة الصدارة برصيد 52 نقطة.
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