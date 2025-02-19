مباشر أبطال أوروبا - يوفنتوس (1)-(3) إيندهوفن.. جووووول الثالث

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو - يوفنتوس ضد إيندهوفن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد إيندهوفن ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل يوفنتوس ضيفا على إيندهوفن في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز يوفنتوس ذهابا بهدفين مقابل هدف على ملعب أليانز في إيطاليا.

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لمتابعة مباراة يوفنتوس ضد إيندهوفن دقيقة بدقيقة من هنا.

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بداية الشوط الأول

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نهاية الشوط الثاني

ق88 انطلاقة من الجهة اليمنى لنادي إيندهوفن وعرضية خطيرة يبعدها دفاع يوفنتوس

ق74 إسماعيل صابيري يسجل الهدف الثاني لنادي إيندهوفين بعد متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء

ق63 ثيموثي وياه يسجل هدف التعادل لنادي يوفنتوس بعد تسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء

ق53 إيفان بريسيتش يسجل الهدف الأول لنادي إيندهوفن

ق50 كولو مواني يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى وحارس إيندهوفن يتألق

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق38 فرصة هدف محقق تضيع على يوفنتوس بعد انفراد من كولو مواني بالمرمى

ق16 عرضية خطيرة وضربة رأسية قوية من كولو مواني تمر أعلى مرمى إيندهوفن بقليل

ق14 عرضية خطيرة من ركلة ركنية داخل منطقة جزاء إيندهوفن يبعدها حارس المرمى ببراعة

ق11 خروج ريناتو فيجا للإصابة ودخول كامبياسو

انطلاق المباراة

يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
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