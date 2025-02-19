انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (3)-(1) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

ونجح ريال مدريد في الفوز ذهابا على ملعب الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين.

ويلتقي المتأهل من تلك المباراة أمام إما أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن، ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.

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ق 90+3.. جوووووووول تسديدة صاروخية من مرموش من ضربة ثابتة ارتدت من العارضة ليسجلها نيكو جونزاليس في الشباك ليقلص الفارق.

ق 82.. نزول مودريتش بدلا من تشاوميني.

ق 77.. تبديلان لمانشستر سيتي بنزول ماكاتي وكوفاسيتش بدلا فودين وجوندوجان.. وتبديلان لريال مدريد بنزول كامافينجا وإبراهيم دياز بدلا من مبابي وسيبايوس

ق 76.. التسديدة الأولى من مانشستر سيتي على مرمى كورتوا من فودين والحارس يتصدى.

ق 61.. جووووول كيليان مبابي هاتريك يسجل الهدف الثالث له ولفريقه بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 58.. إصابة كيليان مبابي بعد تدخل من إيدرسون واللاعب يعود إلى الملعب من جديد.

ق 49.. تسديدة قوية من رودريجو ويكن علت العارضة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتفوق ريال مدريد أمام مانشستر سيتي 2-0.

ق 38.. بطاقة صفراء لجود بيلينجهام ليتأكد غيابه عن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حال تأهل ريال مدريد.

ق 33.. جووووووول مبابي يسجل الثاني بعد استعراض أمام دفاع مانشستر سيتي ومرور رائع من جفارديول

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⚽️ هدف !!



ريال مدريد 2-0 مانشستر سيتي | هجمة منظّمة رائعة لريال مدريد يترجمها مبابي إلى هدف جميل في الدقيقة 33🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/wSmYRQqscX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

ق 20.. مرور رائع من رودريجو ليمرر الكرة إلى مبابي الذي سدد الكرة ولكن اصطدمت بالدفاع لتتحول لركنية.

ق 15.. ركنية نفذها رودريجو لعبها بيلينجهام رأسية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ق 8.. إصابة جون ستونز وخروجه ليحل ناثان أكي بدلا منه في أول تبديلات مانشستر سيتي.

ق 4.. جوووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول بعد خطأ من روبن دياش في الدفاع ليضعها من أعلى إديرسون في الشباك.

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⚽️ هدف !!



ريال مدريد 1-0 مانشستر سيتي | كيليان مبابي يٌشعل القمّة ! النجم الفرنسي يرفع الكرة بحارس سيتي إيديرسون ويعلن افتتاح النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 4🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/bHK1P2FRo7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

بداية المباراة