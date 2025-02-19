قائمة منتخب مصر تحت 20 عاما - يوسف سيد عبد الحفيظ وأيمن أمير عبد العزيز على رأس اختيارات أسامة نبيه

يتواجد الثنائي يوسف سيد عبد الحفيظ وأيمن أمير عبد العزيز على رأس قائمة منتخب مصر تحت 20 عاما.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه عن قائمة من 31 لاعبا لدخول معسكر خلال الفترة من 20 وحتى 28 من فبراير الجاري بمركز المنتخبات الوطنية في إطار التحضيرات لكأس الأمم الإفريقية.

كما تم استدعاء سوني شاربلز لاعب بولتون الانجليزي.

وتستضيف كوت ديفوار كاس أمم إفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها من 26 أبريل وحتى 18 مايو هذا العام.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)

الدفاع: أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا) - أحمد عبد العزيز زيزو (زد) - محمد نبيه (غزل المحلة) - عبد الله بوستنجي (سموحة) - عبد العزيز سعيد (سموحة) - بلال موسى (زفوله الهولندي) - يوسف عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا) - محمد سمير (إنبي) - محمود لبيب (الأهلي) - مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (مودرن سبورت) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (الأهلي) - مصطفى عكاشة (زد) - خالد ربيع (أبو قير للأسمدة) - هادي عامر (سموحة) - كريم حسين (سوانزي سيتي الإنجليزي) - محمد عبد الله (الأهلي) - سوني شاربلز (لاعب بولتون الانجليزي)عمر أسامة (إنبي) - أحمد أبو الفتح (المصري) - حامد عبد الله (إنبي).

الهجوم: محمد رأفت (الأهلي) - محمد عبد الناصر (المقاولون العرب) - مهند محمد (المقاولون العرب) - كريم سعيد (وادي دجلة) - عمر فتحي عموري (الاتحاد السكندري) - أدهم علاء (الاتحاد السكندري) - أيمن أمير عبد العزيز (الزمالك).

ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض بطولة أفريقيا تحت 20 سنة خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا.

وتتأهل 4 منتخبات من كأس الأمم الأفريقية إلى كأس العالم المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.