تشكيل يوفنتوس – كونسيساو أساسي.. ومواني يقود الهجوم ضد إيندهوفن

يقود راندال كولو مواني هجوم يوفنتوس ضد إيندهوفن، فيما يلعب فيديريكو جاتي في الدفاع بجانب ريناتو فيجا.

أعلن تياجو موتا مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة إيندهوفن في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل يوفنتوس يشهد البدء بـ راندال كولو مواني في الهجوم، ومن تحته فرانشيسكو كونسيساو، وتيون كومباينرز، ونيكولاس جونزاليس.

من جهة أخرى، يلعب فيديريكو جاتي في الدفاع بجانب ريناتو فيجا، وليود كيلي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: ميشيلي دي جريجوريو.

الدفاع: تيموثي وياه – فيديريكو جاتي – ريناتو فيجا – ليود كيلي.

الوسط: مانويل لوكاتيللي – ويستون ماكيني.

أمامهما: فرانشيسكو كونسيساو – تيون كومباينرز – نيكولاس جونزاليس.

الهجوم: راندال كولو مواني.

وفاز يوفنتوس ذهابا بهدفين مقابل هدف على ملعب أليانز في إيطاليا، إذ يحتاج التعادل فقط للتأهل للدور التالي.