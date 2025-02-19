مران الزمالك - فقرات بدنية وتدريبات خططية من بيسيرو تحضيرا لمواجهة الأهلي

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 20:58

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه بيسيرو - مران الزمالك

واصل الزمالك تحضيراته لخوض المواجهة المرتقبة ضد الأهلي بمسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وخاض الزمالك مرانه على ملعب هيئة قناة السويس، في إطار معسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية استعدادا لمباراة الأهلي.

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وبدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف مايكل موريرا مخطط الأحمال لتجهيز اللاعبين بدنياً لمباراة القمة المقبلة، وحرص البرتعالي جوزيه بيسيرو المدير الفني على متابعة الفقرة البدنية.

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كما خاض حراس المرمى تدريبات تحت إشراف نونو كارباتو مدرب الحراس، شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية وتدريبات سرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة فنية للاعبين لتطبيق بعض الجوانب الخططية استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

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وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه الفقرة الفنية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي الزمالك
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