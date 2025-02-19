تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام ريال مدريد.. وهالاند على دكة البدلاء

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

أعلن بيب جوارديولا التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في إياب ملحق ثمن النهائي.

وكان ريال مدريد قد تغلب على مانشستر سيتي في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب الاتحاد.

ويبدأ عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي.

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بينما يجلس إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: روبن دياش – عبد القادر خوسانوف – جون ستونز – يوشكو جافارديول.

الوسط: نيكولاس جونزاليس – إلكاي جوندوجان – فيل فودين - بيرناردو سيلفا.

الهجوم: عمر مرموش – سافينيو.

دكة البدلاء: أورتيجا مورينو - سكوت كارسون - ناثان آكي - ماتيو كوفاسيتش - إيرلينج هالاند - جاك جريليتش - جيريمي دوكو - كيفن دي بروين - ريكو لويس - جيمس مكاتي - ماتيوس نونيز.

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