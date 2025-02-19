تشكيل ريال مدريد - عودة روديجر.. وفينيسيوس ومبابي في الهجوم أمام مانشستر سيتي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويستمر غياب لوكاس فاسكيز عن تشكيل الفريق الملكي، فيما شارك الثنائي أنطونيو روديجر وديفيد ألابا في التدريب الجماعي لريال مدريد يوم الاثنين لتتأكد جاهزيتهما لمواجهة مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو رويجر - راؤول أسينسيو - فيديريكو فالفيردي

الوسط: جود بيلينجهام – تشواميني – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو.

واحتل ريال مدريد المركز الـ11 في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما نجا مانشستر سيتي من الخروج مبكرًا بعدما رفع رصيده لـ11 نقطة في المركز 22.

وحقق ريال مدريد الفوز ذهابا بثلاثية مقابل هدفين في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي.

وينتظر الفائز من تلك المباراة مواجهة إمام أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن في دور الـ16.

وتقام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.