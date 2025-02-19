كلاسيكو السعودية - جيسوس يأمل في استعادة ميتروفيتش ولودي أمام اتحاد جدة
الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 19:44
كتب : FilGoal
يأمل جورج جيسوس مدرب الهلال في استعادة الثنائي ألكسندر ميتروفيتش ورينان لودي أمام اتحاد جدة.
ويلعب الهلال ضد اتحاد جدة ويم السبت المقبل ضمن قمة الجولة 21 من الدوري السعودي.
وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "لدينا أمل في لحاق ميتروفيتش بمواجهة الاتحاد، ليس هو فقط، بل ورينان لودي أيضا".
ميتروفيتش تعرض للإصابة في مباراة الهلال والاتحاد بكاس ملك السعودية يوم 7 يناير الماضي.
ولم يستكمل ميتروفيتش المباراة التي فاز بها اتحاد جدة 2-1 وغاب عن المباريات الماضية لفريقه.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة.
ويأتي نادي الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.
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