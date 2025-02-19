وصل صباح اليوم.. تقارير تكشف سبب تأخر انضمام خوسانوف لمانشستر سيتي في مدريد

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

عبد القادر خوسانوف - مانشستر سيتي

وصل عبد القادر خوسانوف مدافع فريق مانشستر سيتي إلى مدريد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتخلف خوسانوف عن السفر مع بعثة فريقه بسبب مشاكل تتعلق بالتأشيرة.

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ورصدت كاميرات برنامج الشرينجيتو الاسباني وصول خوسانوف إلى فندق سيتيزينس في العاصمة الإسبانية الساعة 12:40 صباح الأربعاء.

ولم يشارك خوسانوف مع مانشستر سيتي أوروبا منذ انضمامه للفريق في انتقالات يناير.

وانضم خوسانوف إلى مانشستر سيتي قادما من لانس الفرنسي مقابل 33 مليون جنيه أسترليني.

ولعب خوسانوف أساسيا في اكتساح مانشستر سيتي لمنافسه نيوكاسل 4-0 على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي.

وأشار موقع Footboom أن خوسانوف اضطر إلى السفر خصيصا إلى اليونان للتمكن من دخول العاصمة الإسبانية.

وخسر مانشستر سيتي مباراة الذهاب أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2 في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري الأبطال.

مانشستر سيتي عبد القادر خوسانوف
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