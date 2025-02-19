الهلال بمطروح لـ في الجول: تعطل حافلة الفريق تسبب في عدم خوض مباراة شباب كوم حمادة

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 18:53

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

كشف عبد الغني المحفوظي نائب رئيس نادي الهلال بمطروح سبب التخلف فريقه عن حضور مواجهة مركز شباب حمادة.

وألغيت مباراة مركز شباب كوم حمادة مع الهلال بمطروح في الجولة 21 للمجموعة السادسة بدوري القسم الثاني ب ، بسبب عدم حضور فريق الهلال للمباراة.

وقال عبد الغني المحفوظي نائب رئيس نادي الهلال بمطروح عبر FilGoal.com : "أثناء توجه فريق الهلال بمطروح من المدينة الشبابية بالإسكندرية صباح اليوم لمواجهة مركز شباب كوم حمادة، تعطلت حافلة الفريق قبل مدينة دمنهور، لم يكن في الإمكان حجز حافلة أخرى في هذا التوقيت لذلك تأخرنا عن خوض المباراة".

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وأضاف "تم تحرير محضر في قسم المنتزة ثاني لإثبات حالة تعطل الحافلة، نعلم بأننا خسرنا المباراة لكن سنقدم المحضر لاتحاد الكرة لإثبات عدم خوض المباراة لظروف خارجة عن إرادتنا".

يذكر أن حكم اللقاء انتظر مرور الوقت القانوني قبل أن يقرر إلغاء المباراة وسيتم احتساب شباب كوم حمادة فائزا بالمباراة.

الدرجة الثانية القسم الثاني ب
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