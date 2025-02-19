القسم الثاني ب - صعود مركز شباب القزازين ودلفي لدورة الترقي
الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 18:22
كتب : رضا السنباطي
حجز فريقا دلفي ومركز شباب القزازين مقعديهما في دورة الترقي.
وانضم دلفي ومركز شباب القزازين إلى الأولمبي والإنتاج الحربي ومالية كفر الزيات في دورة الترقي.
وأقيمت اليوم الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة والسادسة لدوري القسم الثاني ب.
وكانت النتائج كالتالي في المجموعة الخامسة
دكرنس 0-0 نبروه
كفر الشيخ 0-0 شباب تلا
مركز شباب القزازين 4-0 ميجا سبورت
بايونيرز 2-1 مالية كفر الزيات
صيد المحلة 2-0 دمياط
بني عبيد 2-3 بيلا
بينما جاءت نتائج المجموعة السادسة
الأولمبي 1-0 طلائع الأسطول
الجزيرة 0-1 دمنهور
أصحاب الجياد 1-1 المجد
الزهور 0-0 الحمام
وألغيت مباراة مركز شباب كوم حمادة مع الهلال مطروح لعدم حضور الهلال لملعب المباراة.
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