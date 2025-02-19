كرة طائرة - الأهلي في طريق الزمالك.. الكشف عن منافسات ربع نهائي الدوري

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة إقامة منافسات ربع نهائي الدوري للرجال يومي 24 و26 فبراير الجاري.

ويقع الأهلي حامل لقب المسابقة في طريق الزمالك حال تأهل كل منهما لنصف النهائي.

ويأتي ذلك بعدما صعد الأهلي كأول مجموعته بينما الزمالك في المركز الثاني.

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ومن المقرر أن تستضيف صالة حسن مصطفى مباريات البطولة.

وجاء ربع النهائي كالآتي:

الأهلي × سموحة

الزمالك × طلائع الجيش

سبورتنج × الاتحاد السكندري

بتروجت × القناة

ولم يحدد الاتحاد المصري موعد منافسات السوبر المصري للموسم الجاري حتى الآن.

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