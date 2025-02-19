كرة طائرة - تحديد مواعيد نصف نهائي دوري السيدات

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي

استقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة على مواعيد منافسات نصف نهائي الدوري المصري للسيدات.

وتقام منافسات نصف نهائي الدوري المصري للسيدات بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يصعد للمباراة النهائية.

وتستضيف صالة حسن مصطفى مباريات نصف نهائي دوري السيدات للكرة الطائرة.

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وتقام المباراة الأولى يوم الجمعة 21 فبراير الجاري بينما المباراة الثانية يوم السبت 22 من الشهر نفسه.

وحال كانت هناك الحاجة لمباراة فاصلة ستقام يوم الإثنين 24 من فبراير.

ويلعب الأهلي حامل لقب الدوري أمام فريق سبورتنج، بينما الزمالك سيواجه وادي دجلة.

ويوم الجمعة تقام مباراة الزمالك أمام دجلة في تمام السادسة مساء بينما مواجهة الأهلي ضد سبورتنج في تمام الثامنة مساء.

أما يوم السبت فيلعب الأهلي أمام سبورتنج أولا في تمام السادسة مساء بينما مباراة الزمالك أمام وادي دجلة في الثامنة مساء.

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