موسى ديمبيلي يجري جراحة ناجحة.. وتحديد مدة غيابه

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 17:42

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي - الاتفاق

أجرى الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم نادي الاتفاق السعودي عملية جراحة ناجحة في لندن بعد تعرضه لقطع في وتر القدم.

وتعرض ديمبيلي للإصابة خلال مشاركته في مباراة الاتفاق أمام الأخدود ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح الاتفاق عبر موقعه الرسمي أن ديمبيلي سيخضع لفترة راحة تستمر لمدة 3 أسابيع، على أن يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، والذي يُتوقع أن يستمر حتى بداية الموسم المقبل.

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ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 25 نقطة عقب مرور 20 جولة.

وحقق الاتفاق الفوز في آخر مباراتين خاضهم بمسابقة الدوري السعودي.

ولعب موسى ديمبيلي 19 مباراة مع الاتفاق في الدوري هذا الموسم وساهم في 11 هدفا.

إذ سجل ديمبيلي سبعة أهداف وصنع 4 آخري

الاتفاق الدوري السعودي
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