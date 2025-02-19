وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر للمحليين

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 17:01

كتب : FilGoal

وائل رياض - مدرب منتخب مصر للشباب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف وائل رياض بمهمة تدريب منتخب مصر للمحليين.

وقرر الاتحاد الموافقة على الاشتراك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للمحليين وخوضها بمنتخب مكون من لاعبي القسم الثاني وبعض لاعبي القسم الأول وتكليف لجنة المسابقات بإعادة تنظيم المسابقة في ضوء مواعيد الارتباط بتصفيات البطولة.

ويتولى وائل رياض تدريب منتخب مصر مواليد 2007 بالإضافة إلى منصب مدرب منتخب المحليين.

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وأسفرت قرعة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين عن مواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا.

فيما أوقعت القرعة منتخب جزر القمر أمام مالاوي، وجامبيا في مواجهة الجابون.

وتقام مباريات المرحلة الأولى من التصفيات على النحو التالي:

الذهاب خلال الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس

الإياب خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا، أمام الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وعلى الجانب الآخر يلتقي منتخب الجزائر أمام الفائز من جامبيا أمام الجابون، لتحديد المتأهل الثاني لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وتقام مباريات المرحلة الثانية وفقا للمواعيد التالية:

الذهاب أحد أيام 2 إلى 4 مايو

الإياب خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أجرى قرعة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، والتي ستشهد وقوع المتأهلين في المجموعة الثالثة إلى جانب أوغندا والنيجر وغينيا.

وجاءت نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين على النحو التالي:

مجموعة الأولى: كينيا - المغرب - أنجولا - الكونغو الديمقراطية - زامبيا

المجموعة الثانية: تنزانيا - مدغشقر - موريتانيا - بوركينا فاسو - إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: أوغندا - النيجر - غينيا - (المتأهل الثاني من التصفيات) - (المتأهل الأول من التصفيات)

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو - السودان - نيجيريا.

وتأجلت انطلاق موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين من فبراير إلى شهر أغسطس 2025.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته قبل إعلان تأجيلها.

مصدر من كاف قال في وقت سابق لـFilGoal.com أن هناك استقرار خلال الساعات الماضية على تأجيل كأس أمم أفريقيا للمحليين إلى أغسطس المقبل وذلك بسبب عدم جاهزية الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا لاستضافة البطولة.

والسبب الثاني هو رغبة دول أخرى في المشاركة وهو ما يصعب إقامتها في فبراير المقبل لحين الانتهاء من تصفيات للمنتخبات التي ترغب في العودة من جديد للمشاركة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

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