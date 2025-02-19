الكولومبي أوسكار رويز رئيسا للجنة الحكام

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 16:54

كتب : بسام أبو بكر

الحكم الكولومبي أوسكار رويز

أعلن اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة تعيين الكولومبي أوسكار رويز، رئيسا للجنة الحكام المصرية الرئيسية.

وتواجد رويز في القاهرة قبل أيام وشارك في ورشة تطوير الحكام المصريين.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

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وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

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وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وبعد اعتزاله تم تعيين رويز في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.

لجنة الحكام أوسكار رويز اتحاد الكرة هاني أبو ريدة
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