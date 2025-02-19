فاران يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد.. وسبب علاقته المعقدة مع تين هاج

كشف رافاييل فاران لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق عن سبب رحيله عن الفريق الإسباني وعلاقته مع إريك تين هاج.

وقال فاران في حوار مع موقع ذا أثليتك: "في ريال مدريد كنت أشعر وكأنني كمحارب أو جندي في مهمة، عندما تدخل الملعب يجب أن تقدم كل ما لديك من أجل الفوز".

وواصل "على الجانب النفسي لم نفكر أبدا أننا المرشحين للفوز، وكان هذا هو الحال عندما نواجه الفرق الكبيرة أو الصغيرة، كان علينا خلق مزيجا من التواضع والغرور، وكنا نعرف نقاط قوتنا ولكن لا نثق زيادة عن اللازم لأننا إذا تراخينا قليلا سينتهي الأمر".

واستمر "لم نكن نتحدث كثيرا مع بعضنا في الملعب بريال مدريد لأن كل واحد كان يعرف ما يجب عليه فعله، في بعض الأحيان كنا نضغط وأوقات أخرى لا وفي الواقع كنا نفعل كل ذلك بدون إشارة، كان هناك مباريات تشعر أن الأمور لا تسير على ما يرام في بدايتها ولكن كنا نغير الأمور دون حتى التحدث".

وأكمل "كان الفريق يلعب بشكل غريزي ولهذا اعتبر أنه كان فنا وليس شيئا آليا، وكان علينا إعادة الاختراع دائما لأن بعض الأمور التي كانت تنجح ربما في المرة التالية لا تنجح".

وعن سبب رحيله قال: "رحلت عن ريال مدريد لأنني شعرت أنني لن أستطيع فعل أكثر مما فعلت بالفعل، ولم أكن سأتطور أكثر بالطريقة التي أردتها، ريال مدريد استثنائي ولكن كنت قد قدمت كل شيء هناك بالفعل".

وكشف "مانشستر يونايتد كان دائما كالحلم بالنسبة لي، الجماهير والملعب وما يمثله النادي، كنت أريد استخدام خبرتي لمساعدة الفريق على التتويج بالبطولات".

وشدد "على عكس ريال مدريد كان أسلوب اللعب في مانشستر يونايتد تحت قيادة تين هاج كانت أنماطه صارمة ومحددة مسبقا وكان هناك قدر صغير جدا من المرونة وكانت تحتوي على الكثير والكثير من المعلومات وهذا أمر مختلف".

وأكمل "علاقتي مع تين هاج كانت غريبة بعض الشيء، من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة كانت متوترة في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان كان جهدا في الاستماع للاعبين وبعض الأحيان يتخذ القرارات دون الاستماع لنا، لذا كان هناك تقلبات وكانت الأمور معقدة في بعض الأوقات".

وكشف "لقد أجريت بعض المناقشات القوية مع تين هاج وأخبرنا بعضنا البعض بالحقائق لكنني لم ألعب لمدة شهرين، قلت إنني لا أتفق مع طرق معينة للقيام بالأشياء فيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين اللاعبين واعتقدت أن هذا جيد لأن بعض اللاعبين لم يكونوا راضين على الإطلاق ولكن الأمر لم يكن جيدا من حيث علاقتي معه".

وعن علاقة تين هاج مع كريستانو رونالدو وسانشو قال: "لقد أراد تين هاج كسب الاحترام من خلال الخوق ربما كان يحتاج إلى مثال واحد طوال الوقت في النادي لذلك فعل ذلك الأمر مع لاعب مهم وكان دائما في صراع مع بعض القادة، هذه هي طريقته في الإدارة".

وأضاف "يجب أن أذكر أيضا إيجابيات تين هاج، فقد منحني راحة البال للعودة من الإصابة وكان يعتمد علي وكان ذلك إيجابيا للغاية لأنه سمح لي بلعب دوري في الفريق، لقد مرن علاقتنا بفترات صعود وهبوط بشكل عام ولا أستطيع أن أقول إنها كانت سيئة ولكن كان هناك بعض اللحظات المعقدة".

وتابع "لم أتوقع إطلاقا أن تقوم الإدارة الجديدة بالإبقاء على تين هاج في بداية الموسم لأن علاقته بالمجموعة كانت قد انقطعت بالكامل".

وأتم "لم يكن هناك هيكل واضح لإدارة الأمور في مانشستر يونايتد، ولم يكن هناك منهج ثابت لسنوات، عكس ريال مدريد لديهم طريقة محددة للقيام بالأشياء على كل مستوى من مستويات النادي، في مانشستر يونايتد لم يكن الأمر واضحا كفاية لتعرف كيفية التعاقد مع اللاعبين أو طريقة اللعب أو طريقة التواصل".