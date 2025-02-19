خبر في الجول - مصطفى شلبي يقترب من اللحاق بقمة الأهلي والزمالك

ازدادت فرص لحاق مصطفى شلبي لاعب الزمالك بمباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

وكان مصطفى شلبي تعرض للإصابة قبل مباراة بتروجت السابقة في الدوري وهي عبارة عن إجهاد في العضلة الضامة.

وعلم FilGoal.com أن مصطفى شلبي بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي له قبل مباراة بتروجت الذي غاب عنها للإيقاف.

وأن حالة اللاعب في تحسن مستمر في ظل البرنامج التأهيلي المكثف الذي يؤديه في معسكر الزمالك.

ويعسكر الزمالك في الإسماعيلي من أجل الاستعداد لمباراة القمة ضد الأهلي يوم الأحد المقبل، ويؤدي الزمالك تدريباته في استاد هيئة قناة السويس.

ويلعب الأهلي والزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.