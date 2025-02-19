تزايد فرص جون دوران في المشاركة مع النصر أمام الاتفاق

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 15:48

كتب : FilGoal

جون دوران - النصر السعودي

اقترب الكولومبي جون دوران مهاجم النصر من التعافي من إصابته والمشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد الاتفاق.

ويحل الاتفاق ضيفا على النصر ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي يوم الجمعة.

وبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي بالركض حول الملعب وتسديد الكرة.

أخبار متعلقة:
لوكمان يرد على انتقادات جاسبريني مسيرة باسكية بالكامل.. أوسكار دي ماركو يعلن اعتزاله بنهاية الموسم بايرن يعلن تفاصيل إصابة هاري كين إيقاف جود بيلينجهام مباراتين في الدوري الإسباني

وذلك تمهيدا لانضمامه إلى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لمواجهة الاتفاق.

ويعاني المهاجم الكولومي من إصابة في عضلة السمانة، حسب التقرير.

وأوضحت التقارير أن فرص مشاركة دوران أمام الاتفاق تزايدت.

وشعر دوران بالإصابة عقب مباراة النصر أمام أهلي جدة الخميس الماضي، لحساب الجولة 20.

ولعب دوران مع النصر بعد انضمامه من أستون فيلا في فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي، 3 مباريات.

ويحتل النصر المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 44 نقطة، بفارق الأهداف عن القادسية، صاحب المركز الرابع.

جون دوران النصر
نرشح لكم
بعد بيانه ضد الحكام.. الاتحاد السعودي يعاقب الهلال ويوقف أوباميانج وسيماكان الشرق الأوسط: بيولي يستقر على غياب دوران في مواجهة النصر ضد الاتفاق كلاسيكو السعودية - جيسوس يأمل في استعادة ميتروفيتش ولودي أمام اتحاد جدة موسى ديمبيلي يجري جراحة ناجحة.. وتحديد مدة غيابه الرياضية: جون دوران قد يغيب عن مواجهة الاتفاق بسبب الإصابة الشرق الأوسط: لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تفتح تحقيقا ضد الهلال بسبب التحكيم مدرب النصر يقرر استبعاد كريستيانو رونالدو من مواجهة بيرسبوليس صحيفة الرياضية: الهلال يطالب الاتحاد السعودي بتسجيلات تقنية الفيديو في مواجهة الرياض
أخر الأخبار
ثالث إيطالي يودع.. إيندهوفن يطيح بيوفنتوس من دوري الأبطال 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. دربي منتظر وصدام ناري لـ ليفربول 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مبابي: لم نتوج باللقب بعد.. وزملائي ساعدوني على التألق 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
حتى 1% تفاؤل لم تكن كافية يا بيب.. مبابي يقود ريال مدريد لاكتساح سيتي 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كسب نقطة لم يخسر اثنين.. ليفربول يتعادل مع أستون فيلا وإيمري يشعل الدوري الإنجليزي 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة حمدي فتحي.. التعاون يقصي الوكرة من أبطال آسيا رغم ثنائية جيلسون دالا 10 ساعة | المحترفون
بعد بيانه ضد الحكام.. الاتحاد السعودي يعاقب الهلال ويوقف أوباميانج وسيماكان 10 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 فاز بسباعية وتألق معه عبد الله السعيد.. ماذا قدم بيسيرو خلال فترته مع الأهلي