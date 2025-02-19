تزايد فرص جون دوران في المشاركة مع النصر أمام الاتفاق

اقترب الكولومبي جون دوران مهاجم النصر من التعافي من إصابته والمشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد الاتفاق.

ويحل الاتفاق ضيفا على النصر ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي يوم الجمعة.

وبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي بالركض حول الملعب وتسديد الكرة.

وذلك تمهيدا لانضمامه إلى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لمواجهة الاتفاق.

ويعاني المهاجم الكولومي من إصابة في عضلة السمانة، حسب التقرير.

وأوضحت التقارير أن فرص مشاركة دوران أمام الاتفاق تزايدت.

وشعر دوران بالإصابة عقب مباراة النصر أمام أهلي جدة الخميس الماضي، لحساب الجولة 20.

ولعب دوران مع النصر بعد انضمامه من أستون فيلا في فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي، 3 مباريات.

ويحتل النصر المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 44 نقطة، بفارق الأهداف عن القادسية، صاحب المركز الرابع.