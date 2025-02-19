لوكمان يرد على انتقادات جاسبريني

رد أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا على تصريحات مدربه جيان بييرو جاسبريني الذي انتقده عقب مباراة كلوب بروج.

وخسر أتالانتا من بروج بثلاثة أهداف مقابل هدف ليخرج من الملحق المؤهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وقال لوكمان عبر حسابه على إكس: "من المحزن أن يأتي يوم وأكتب ذلك البيان بسبب كل ما حققناه سويا كفريق ومدينة".

وواصل "التعرض للانتقاد بهذه الطريقة لا يؤلمني فقط ولكن أشعر بقلة الاحترام بسبب العمل الجاد والالتزام الهائل الذين أقدمهما كل يوم للمساهمة في نجاح هذا النادي ولجماهير بيرجامو الرائعة".

وتابع "في الحقيقة لقد تعاملت مع العديد من المواقف الصعبة في مسيرتي هنا ولكن لم أتحدث في معظمها لأنني أؤمن أن الفريق دائما يأتي أولا وهذا يجعل ما حدث بالأمس مؤلما أكثر".

وأضاف "بجانب جماهيرنا الرائعة فنحن كفريق أيضا نشعر بالألم بسبب نتيجة الأمس، خلال المباراة طلب مني منفذ ركلات الجزاء الأساسي تنفيذ الركلة أنا ومن أجل دعم الفريق تحملت المسؤولية".

وأتم "الحياة تتعلق بالتحديات وتحويل الألم إلى قوة وهذا ما سأستمر في فعله".

وأهدر لوكمان ركلة جزاء في المباراة في الشوط الثاني بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد.

وانتقد جاسبريني لاعبه لوكمان عقب المباراة واصفا إياه بأسوأ منفذ ركلات جزاء شاهده، كما كشف عن كونه سدد الركلة دون أن يكون هو المنوط بتسديدها.

وسبق للوكمان التعرض لواقعة مشابهة أثناء فترته مع فولام عندما احتسب للحكم ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة وطلب من أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الفريق أن يسددها ولكن لوكمان أهدرها بعد تسديدها على طريقة "بانينكا".