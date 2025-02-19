الأهلي يخلد أسماء جمهوره على جدران الاستاد الجديد

أطلقت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن تنفيذ استاد الأهلي الجديد مبادرة خاصة لتخليد أسماء جمهور النادي على جدران الاستاد.

وأعلن الأهلي هذا الإجراء من شركة القلعة الحمراء وتفاصيله كالآتي:

"أطلقت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن تنفيذ استاد الأهلي مبادرة خاصة لتخليد أسماء المشجعين على جدران الاستاد في خطوة تعكس هذا الارتباط التاريخي العميق".

"هذه الفكرة التي تستوحى من تجارب أندية عالمية مثل برشلونة الإسباني وليفربول وأرسنال الإنجليزيين وتمنح الجماهير فرصة حفر أسمائهم داخل الاستاد ليظلوا جزءا من تاريخ النادي ومستقبله حيث سيتم تخصيص أماكن بارزة داخل الممرات والمناطق المطلة على المدرجات في لفتة استثنائية تعزز مكانة المشجع في قلب الكيان لأنها تجمع بين الأصالة والتطور حيث يخلّد أسماء مشجعي الأهلي الأوفياء مع منحهم مزايا حصرية تستمر لسنوات طويلة".

"ومن المنتظر أن يتم فتح باب التسجيل للمشاركة في هذه الفاعلية التاريخية بداية من شهر مارس المقبل نظير مقابل مالي وفق أسبقية الحجز نظرا لمحدودية المساحات المتاحة".

"وتستعد شركة القلعة الحمراء لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه المبادرة الفريدة إلى جانب عدد من المفاجآت المخصصة للجماهير الحمراء التي لطالما صنعت المجد مع ناديها".

وكشفت شركة القلعة الحمراء عن تصميم استاد النادي الأهلي الجديد، المقرر أن يتم إنشاؤه خلال السنوات الـ 4 المقبلة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر.

ويتسع الملعب لـ 42 ألف مشجع، وفي الحفلات الموسيقية تصل سعته إلى 57,797 متفرجا.

مدرج الدرجة الثالثة "يسار" يضم 11 ألف مقعدا.

ويتضمن الاستاد مطاعم ومقاهي ومنطقة ترفيهية وموقف سيارات يتسع لآلاف السيارات.

وجاء تصميم الملعب بدون "تراك" ليقترب المشاهدون أكثر من الملعب.

مقصورات الشخصيات الهامة تضم 72 جناحا حصريا، و80 مقصورة فاخرة، و73 جناحا فاخرة.

ويضم الملعب شاشة عملاقة لمتابعة المباريات، ومتاجر رسمية لشراء المنتجات والتذكارات.

وقال محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء: "نعرف أن جمهور الأهلي يريد أن يتسع الاستاد لـ 90 ألف متفرج وطلبنا ذلك بالفعل ولكن على أرض الواقع بشكل تجاري وهندسي المكان بالقرب من المطار وهناك العديد من المشاكل الهندسية التي تمنع ذلك".

في الإطار ذاته قال راسل جيلكريست مدير التصميم في شركة جينسلر المسؤولة عن تصميم الاستاد: "الاستاد يقع على طريق القاهرة- الإسكندرية الرئيسي. والموقع نفسه يواجه بعض القيود بسبب قربه من مسار المطار الجديد".

وأوضح "عادة يكون تصميم المدرج الرئيسي للملعب متماثلا ولكن في حالتنا نظرا لقيود الارتفاع فإن المدرج السفلي متماثل بينما المدرج العلوي غير متماثل. هذا الأمر قاد لتصميم فريد نعتقد أنه سيجعل ملعب الأهلي واحدا من الأكثر تميزا حول العالم".