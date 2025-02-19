مصدر من الزمالك لـ في الجول: خاطبنا الرابطة لاحتساب الهدف في بتروجت لـ ناصر منسي

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 15:16

كتب : حامد وجدي

الزمالك ضد بتروجت

كشف مصدر من الزمالك عن مخاطبة النادي لرابطة الأندية من أجل احتساب هدف الأبيض في بتروجت لصالح ناصر منسي.

وكان الزمالك تعادل مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة 14 من الدوري، وتم احتساب هدف الأبيض كهدف ذاتي عن طريق أحمد بحبح لاعب بتروجت.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "الجهاز الإداري في الزمالك خاطب رابطة الأندية لاحتساب هدف الفريق في بتروجت لـ ناصر منسي بدلا من احتسابه كهدف ذاتي.

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وأضاف "الرابطة ردت على الزمالك أن الإجراء هو مخاطبة لجنة الحكام وهي من ستقرر صاحب الهدف بعد العودة لتقرير حكم المباراة".

وأتم تصريحاته "نرى أن ناصر منسي هو صاحب الهدف خاصة أنه آخر من لمس الكرة قبل الدخول إلى المرمى".

ويمتلك ناصر منسي 6 أهداف في المركز الثاني بقائمة ترتيب هدافي الدوري خلف إمام عاشور بـ9 أهداف.

ناصر منسي الزمالك بتروجت الدوري المصري
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