مسيرة باسكية بالكامل.. أوسكار دي ماركو يعلن اعتزاله بنهاية الموسم

أعلن أوسكار دي ماركوس قائد أتلتيك بلباو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بنهاية الموسم الحالي.

وأبلغ دي ماركو زملائه بالفريق بقراره في المران صباح اليوم الأربعاء.

صاحب الـ 35 عاما قضى مسيرته بالكامل في إقليم الباسك.

بدأ دي ماركو مسيرته مع فريق الشباب بديبورتيفو ألافيس قبل أن يصعد للفريق الأول لمدة موسم.

وفي 2009 انتقل دي ماركو إلى بلباو والذي قضى مسيرته بالكامل فيه حتى نهايتها.

وشارك دي ماركوس مع بلباو خلال مسيرته في 560 مباراة وخلالها سجل 39 هدفا وصنع 65.

وتوج دي ماركوس مع بلباو بكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

ولم يسبق لدي ماركوس اللعب مع المنتخب الأول لإسبانيا رقم استدعاؤه في مباراة واحدة ودية ولكنه لعب بجميع الأعمار السنية للمنتخب.

ويحتل بلباو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة وبفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.