بايرن يعلن تفاصيل إصابة هاري كين

أعلن نادي بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة مهاجمه هاري كين.

وأصيب كين في عضلة السمانة خلال لقاء فريقه ضد سيلتك بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأفاد بايرن عبر موقعه: "هاري كين سيحصل على راحة من التدريبات خلال الأيام المقبلة بسبب الإصابة".

وأضاف "تعرض المهاجم الإنجليزي لكدمة في الساق قبل مباراة سيلتك في دوري الأبطال يوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابته بتورم دموي، واضطر للخروج بين شوطي المباراة".

وتحوم الشكوك حول قدرة هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ على اللعب ضد آينتراخت فرانكفورت الأسبوع المقبل بسبب الإصابة.

وقال كين في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "سأخضع لفحص بالأشعة ثم سنرى".

وأضاف "لست متأكدًا من قدرتي على اللعب ضد فرانكفورت يوم الأحد".

ويحل فرانكفورت ضيفا على بايرن ضمن الجولة 23 من الدوري الألماني.

وواصل "لم أتدرب قبل مواجهة سيلتك لأنني أردت أن أعطيها أكبر قدر ممكن من الراحة ولكن شعرب بألم خلال اللقاء".

واستبدل كين بين شوطي مباراة سيلتك التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك بعد أن انتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز بايرن 2-1.

أنقذ ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ فريقه من الخروج من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاده للتعادل في الوقت القاتل أمام سيلتك الاسكتلندي.

وذلك في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليحجز بايرن مقعده في ثمن النهائي.

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