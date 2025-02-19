إيقاف جود بيلينجهام مباراتين في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" إيقاف جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد لمدة مباراتين.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكان بيلينجهام قد تحصل على بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة أوساسونا الماضية بالدوري الإسباني.

وطرد بيلينجهام بسبب قوله للحكم “F*** OFF” ودونها الحكم في تقريراه F*** you”".

وفقا لصحيفة ماركا فإن رابطة الدوري الإسباني قد اعتبرت عبارة بيلينجهام بمثابة الاستهزاء أو الاستخفاف بالحكم ولذلك أكدت عقوبة طرده وغيابه لمدة مباراتين.

وسيغيب بيلينجهام عن مباراتي جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو وريال بيتيس على ملعب فيامارين.

وشارك بيلينجهام في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي في 20 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 6 آخرين.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع أوساسونا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة وبفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.