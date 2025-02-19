برناردو سيلفا يتحدث عن تأثير مرموش والصفقات الجديدة على سيتي

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 14:04

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - تشيلسي

تحدث برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن تأثير الصفقات الجديدة على الفريق، وخاصة عمر مرموش الذي بدأ التألق مع السماوي مؤخرا.

وسجل مرموش ثلاثية في فوز سيتي 4-0 على نيوكاسل يونايتد يوم السبت بعدما انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية رفقة عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس ونيكو جونزاليس.

وقال برناردو سيلفا عبر شبكة TNT: "تأثير الصفقات الجديدة وخاصة عمر مرموش؟ الدماء الجديدة جيدة دائما، خاصة عندما يكون لديك فريق ناجح مثل فريقنا في السنوات الـ7 أو الـ8 الماضية".

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وأضاف "أنت بحاجة إلى دماء أو طاقة جديدة لمحاولة خلق المنافسة داخل الفريق، لذلك من الجيد أنهم جاءوا للمساعدة. سيجلبون حماسا جديدا للفريق، وهذا لطيف حقا".

وأكمل "نعلم أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي قد انتهت بالنسبة لنا، ولذلك فإن هدفنا مختلف تمامًا الآن".

"إذا استمرينا في دوري أبطال أوروبا يمكن أن يحدث أي شيء، بالطبع لم تكن القرعة لطيفة باللعب ضد ريال مدريد".

وأتم "ليس سهلا أبدا، لكن لدينا الدوافع لمحاولة القيام بشيء ما في دوري الأبطال".

ويحل سيتي ضيفا على ريال مدريد في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد خسارته 2-3 على ملعبه في الذهاب.

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