سيد عبد الله: كارتيرون رفض قيد أحمد رضا في الزمالك.. ويستحق الانضمام لـ الأهلي
الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 13:44
كتب : FilGoal
كشف سيد عبد الله لاعب البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق كواليس رحيل أحمد رضا لاعب الأهلي الحالي من النادي الأبيض.
سيد عبد الله
النادي : البنك الأهلي
أحمد رضا
النادي : الأهلي
وقال سيد عبد الله عبر قناة أون سبورت: "أحمد رضا كان معي في الزمالك وكان سيتم قيد 5 لاعبين فقط من الناشئين مع الفريق الأول، وتم عرضه على باتريس كارتيرون لكنه رفض قيده فرحل مجانا".
وأضاف "تفاجئت بانضمام أحمد رضا للأهلي بعد فترة قصيرة من اللعب في الدوري الممتاز، لكنه لاعب مجهتد ومحترم ويستحق هذا الانتقال".
وأتم "تواصلت مع أحمد رضا وباركت له انضمامه للأهلي فهو صديق مقرب لي".
وانتقل أحمد رضا من بتروجت إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
ولعب رضا مع الأهلي بشكل أساسي لأول مرة في المباراة السابقة أما مالإسماعيلي وسجل هدفا.
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