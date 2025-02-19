رغم حاجته لنقطة وحيدة.. انسحاب فريق صيني من دوري أبطال آسيا للنخبة

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 13:34

كتب : FilGoal

دوري أبطال آسيا

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا أكد فيه اعتبار نادي شاندونج تايشان الصيني منسحبا من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانسحب فريق شاندونج تايشان الصيني من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة قبل ساعات فقط من مباراته الأخيرة بمرحلة الدوري أمام أولسان في كوريا الجنوبية، الأربعاء.

وأفاد البيان: "بحسب المادة 5-2 من تعليمات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، فقد أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبار نادي شاندونج تايشان الصيني منسحباً من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تأكيد النادي عدم نيته الحضور لخوض المباراة أمام أولسان الكوري، والمقررة يوم الأربعاء 19 فبراير 2025".

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وأضاف البيان "سوف يتم إحالة الأمر إلى لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل اتخاذ القرار المناسب".

ولم يكشف أي طرف عن سبب عدم سفر شاندونج لخوض المباراة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وحصد شاندونج 10 نقاط من مبارياته السبع الأولى، وكان في حاجة إلى التعادل فقط أمام أولسان لتأكيد تقدمه إلى دور الـ 16.

ويعني انسحابه أن نادي شنغهاي شينهوا الصيني ضمن مكانه في الدور التالي ضمن القسم الشرقي لقارة آسيا.

وتقام منافسات ثمن النهائي أحد يومي 3 و4 مارس المقبل بمنافسات الذهاب، بينما مباراة الإياب أحد يومي 10 و11 مارس.

وتأتي ثمن النهائي لقسم غرب آسيا كالآتي:

الهلال × باختاكور الأوزبكي

أهلي جدة × الريان

النصر × الاستقلال الإيراني

السد القطري × الوصل الإماراتي

وعقب منافسات ثمن النهائي تقام قرعة للأدوار من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

دوري أبطال آسيا للنخبة
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