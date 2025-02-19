كونسيساو: الأجواء في ميلان سيئة.. وكل شيء تغير بعد طرد ثيو

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

سيرخيو كونسيساو - ميلان

يرى سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان أن الأجواء في الفريق بحاجة إلى التغيير.

وتعادل ميلان مع فيينورد بهدف لكل فريق على ملعب سان سيرو في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ليودع الفريق الإيطالي البطولة.

وقال كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الخروج من دوري الأبطال هو فشل بكل تأكيد، كنا نريد الوصول لدور الـ 16".

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وواصل "تلك المباراة أثبتت أننا أقوى من منافسنا ولكن أنا المسؤول وليس ثيو، سنناقش ما حدث في غرفة خلع الملابس، ثيو أعطى الكثير لميلان وأنا نفسي ارتكبت الكثير من الأخطاء خلال مسيرتي".

وتابع "نشعر بالغضب، حتى طرد ثيو لم يكن فيينورد يعرف طريق المرمى لذلك نشعر بالإحباط".

وأكمل "توليت مهمتي في ميلان منذ شهر ونصف ويتم مقارنتي مع مدربين استمروا هنا لسنوات، لم نكن قادرين على العمل مع الفريق الكامل إطلاقا وفزنا بلقب السوبر وكان يمكننا الفوز اليوم ووصلنا لنصف نهائي كأس إيطاليا ومنذ وصولي حصلنا على 14 نقطة في دوري مقابل 15 لنابولي".

وشدد "الأجواء هنا في ميلان ليست الأفضل والبطاقة الحمراء تثبت ذلك، يجب علينا أن نعمل على ذلك وصدقوني هذا ليس سهلا".

واستمر "مجددا، لقد كان من الصعب جدا أن نستقبل الأهداف وخلقنا عدة فرص ثم جاء الطرد الذي غير كل شيء وتركنا نشعر بالغضب والإحباط".

وأضاف "أنتم تعرفون أكثر مني أننا بحاجة لتغيير الأجواء، لا أتحدث عن الجماهير ولكن من أجل تغيير الأجواء يجب أن نفوز".

وأتم "الآن مباراتنا المقبلة ستكون في تورينو ويجب أن نفوز بها ثم نفكر في التالية والتالية بعدها وأن نركز على كأس إيطاليا".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فيينورد بهدف دون رد في هولندا.

سيرجيو كونسيساو ميلان دوري أبطال أوروبا
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