الغلبة للتعادل.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

تتجه أنظار متابعي كرة القدم العالمية مساء اليوم نحو ملعب سانتياجو برنابيو لمشاهدة قمة كرة القدم الأوروبية في السنوات الأخيرة.

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي مساء اليوم في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقبل ساعات على اللقاء يقدم لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي السابقة.

ريال مدريد واجه مانشستر سيتي في 13 مباراة سابقة كانت جميعها ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال المباريات فاز ريال مدريد في 4 مقابل مثلهم لمانشستر سيتي، بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

وسجل مانشستر سيتي خلال مواجهات ريال مدريد 26 هدفا بينما سجل ريال مدريد 25 هدفا.

الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين هو كريم بنزيمة برصيد 6 أهداف.

أول مباراة جمعت بين الفريقين كان بدور المجموعات في موسم 2012/2013 وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما كانت المباراة الأخيرة قبل الموسم الحالي فكانت في ذهاب ربع نهائي الموسم الماضي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يفوز ريال مدريد في ركلات الترجيح.

وانتهت مباراة الذهاب خلال الأسبوع الماضي على ملعب الاتحاد بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين وكان هو الفوز الأول لريال مدريد على ملعب الاتحاد.