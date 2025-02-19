الغلبة للتعادل.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 12:41

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - مبابي - روبن دياز

تتجه أنظار متابعي كرة القدم العالمية مساء اليوم نحو ملعب سانتياجو برنابيو لمشاهدة قمة كرة القدم الأوروبية في السنوات الأخيرة.

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي مساء اليوم في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقبل ساعات على اللقاء يقدم لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي السابقة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوارديولا: يجب أن نلعب بشجاعة ضد ريال مدريد إذا أردنا الفوز مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال مواعيد مباريات الأربعاء 19 فبراير - ريال مدريد ضد سيتي.. وليفربول يواجه أستون فيلا أتليتكو مدريد يوضح إصابة قائده

ريال مدريد واجه مانشستر سيتي في 13 مباراة سابقة كانت جميعها ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال المباريات فاز ريال مدريد في 4 مقابل مثلهم لمانشستر سيتي، بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

وسجل مانشستر سيتي خلال مواجهات ريال مدريد 26 هدفا بينما سجل ريال مدريد 25 هدفا.

الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين هو كريم بنزيمة برصيد 6 أهداف.

أول مباراة جمعت بين الفريقين كان بدور المجموعات في موسم 2012/2013 وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما كانت المباراة الأخيرة قبل الموسم الحالي فكانت في ذهاب ربع نهائي الموسم الماضي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يفوز ريال مدريد في ركلات الترجيح.

وانتهت مباراة الذهاب خلال الأسبوع الماضي على ملعب الاتحاد بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين وكان هو الفوز الأول لريال مدريد على ملعب الاتحاد.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول أنشيلوتي يوضح كيف تفوق ريال مدريد على سيتي بجدارة جوارديولا يكشف سبب غياب هالاند أمام ريال مدريد تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية ثالث إيطالي يودع.. إيندهوفن يطيح بيوفنتوس من دوري الأبطال موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. دربي منتظر وصدام ناري لـ ليفربول قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة مبابي: لم نتوج باللقب بعد.. وزملائي ساعدوني على التألق
أخر الأخبار
فليك: لدينا بدلاء مستعدين لجلب الكثير من الجودة 3 ساعة | الدوري الإسباني
الفوز الأول لـ كوفاتش.. دورتموند يسحق يونيون برلين بسداسية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ملامح تعادل الأهلي والزمالك.. عودة بيسيرو على خطى فيريرا وتراجع كولر 4 ساعة | الدوري المصري
المشاركة الأولى في الدوري الإسباني.. نجل إيتو يشارك مع لاس بالماس ضد فياريال 4 ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة يفوز على لاس بالماس ويؤمن الصدارة 4 ساعة | الدوري الإسباني
هدف لاوتارو يقود إنتر لصدارة الدوري الإيطالي مؤقتا أمام جنوى 4 ساعة | الكرة الأوروبية
بلان: فخور بأداء اللاعبين.. ومحظوظون بهذا النوع من الجماهير 4 ساعة | سعودي في الجول
أتليتكو مدريد يزيد أوجاع فالنسيا بثلاثية أرجنتينية 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي