سيد عبد الله: تسريب تشكيل الزمالك؟ رحلت عن الفريق ولم يتوقف حتى الآن

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 12:33

كتب : FilGoal

سيد عبد الله لاعب الزمالك

نفى سيد عبد الله لاعب البنك الأهلي والمعار له من الزمالك أن يكون له أي صلة بتسريب تشكيل الفريق الأبيض قبل المباريات أثناء تواجده معه.

سيد عبد الله

النادي : البنك الأهلي

الزمالك

وقال عبد الله عبر قناة أون تايم سبورتس: "بعض الصفحات قالت إنني أسرب تشكيل الزمالك، الآن أنا رحلت من الزمالك ولا يزال هناك تسريب للتشكيل. هل أن أيضا من يفعل ذلك؟".

وأضاف "أحد المسؤولين عن الصفحات اتصل بي وأخبرني أن هناك أحد الأشخاص دفع له مقابل أن أكتب أنك المسؤول عن تسريب تشكيل الزمالك".

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وأكمل "لا أعرف سبب عدم مشاركتي مع الزمالك في آخر فترة قبل رحيلي رغم أن بدايتي كانت مميزة مع فيريرا وشعرت أن السبب كان بعيدا عن كرة القدم".

وأردف "تغيير مركزي أكثر من مرة في الزمالك أثر على مستواي وعلى مسيرتي مع الفريق".

وأتم تصريحاته "أتمنى العودة مرة أخرى إلى الزمالك بعد نهاية إعارتي مع البنك الأهلي لأثبت نفسي مع الفريق".

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