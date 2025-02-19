أمير توفيق: رعاية المتحدة لمعسكر الأهلي في المونديال يُدخل الكثير من الأموال للنادي

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

حفل استاد الأهلي - أمير توفيق

كشف أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة كرة القدم في الأهلي عن تفاصيل التوقيع مع الشركة المتحدة لرعاية معسكر الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أمير توفيق عبر قناة الأهلي: "هناك أموال كثيرة ستدخل خزينة الأهلي بعد توقيع عقد الرعاية مع الشركة المتحدة للرياضة بشأن معسكر الفريق في كأس العالم للأندية".

وأضاف "الشركة المتحدة المسؤولة عن تنظيم المباراة الودية للأهلي في أمريكا وأيضا هي المالكة لحقوق اللقاء".

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وواصل "قريبا سيتم الإعلان عن الفريق الذي سيواجه الأهلي في المباراة الودية بمعسكر أمريكا".

وأتم تصريحاته "هذا الاتفاق سيعود على الأهلي بسيولة مالية كبيرة وأيضا التوقيع مع راعي جديد لفريق الكرة قبل أيام، وهذا هو دور شركة الكرة في توفير الأموال للنادي".

ويأتي معسكر الأهلي في الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويتخلل المعسكر مباراة ودية يوم 8 يونيو.

وشهد توقيع عقد الشراكة مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة أيمن فتحي، ونائب الرئيس أحمد شمس، وعضوا للجلس الهندس أحمد حسام عوض ووائل زيادة، والمدير التنفيذي الكابتن أمير توفيق، ومدير إدارة التسويق نيرة علي، ومن الشركة المتحدة للخدمات الرياضية حضر محمد يحي لطفي، رئيس مجلس الإدارة، ونائب الرئيس المهندس سيف الوزيري.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

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