جاسبريني ينتقد لاعبه: لوكمان هو أسوأ منفذ ركلات جزاء رأيته

انتقد جيان بييرو جياسبريني مدرب أتالانتا لاعبه أديمولا لوكمان واصفا إياه كأحد أسوأ منفذي ركلات الجزاء الذين شاهدهم في حياته.

وودع أتالانتا دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من كلوب بروج بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعبه في بيرجامو.

وقال جياسبريني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لوكمان لم يكن من المفترض أن يسدد ركلة الجزاء، هو واحد من اسوأ مسددي ركلات الجزاء الذين رأيتهم".

وواصل "لديه سجل سيء جدا في ركلات الجزاء حتى في التدريبات، يسجل فقط الجديد منهم، ريتيجي وجي كيتلاري كانا في الملعب ولكن لوكمان في لحظة حماسية بعد التسجيل قرر أن يأخذ الكرة وكانت هذه لفتة لم أقدرها على الإطلاق".

وتابع "طرد تولوي كان حادثا قبيحا، لا يجب أن نفقد عقولنا ويجب على أتالانتا أن يخرج من دوري أبطال أوروبا بكرامة، لقد واجهنا فرق قوية مثل ريال مدريد وأرسنال وبرشلونة".

وشهدت المباراة إهدار لوكمان لركلة جزاء بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد ليهدر فرصة تقليص الفارق والاقتراب من التعادل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بروج بهدفين مقابل هدف.