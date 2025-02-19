كومباني: بذلنا جهدا كبيرا في الأيام الماضية.. والنتيجة هي الأهم

يرى فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ أن النتيجة أهم من الأداء بالنسبة لفريقه.

وتأهل بايرن ميونيخ لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع سيلتك بهدف لكل فريق في مباراة أٌقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة، أعتقد أننا خلقنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني بتسجيل هدفين أو ثلاثة".

وواصل "بذلنا جهدا كبيرا في الأيام الأخيرة وفي النهاية نحن نتقدم ب 8 نقاط في صدارة الدوري وتأهلنا في دوري أبطال أوروبا والآن حان الوقت الاستشفاء".

وتابع "بالطبع نريد دائما الهيمنة على المباريات خاصة هنا في أليانز أرينا ولكن النتيجة هي الأهم، سنتعلم من تلك المباراة ولكن أيضا يجب أن ننظر إلى الواقع لأننا لعبنا عدد كبير من المباريات خاصة واحدة صعبة منذ ثلاثة أيام ضد ليفركوزن وقبلها الذهاب في سيلتك بارك والتي حصلنا فيها على النتيجة الإيجابية التي ساعدتنا اليوم".

وأتم "عودة دافيز كانت مبهرة، لقد عمل على إعادة التأهيل مع الفريق الطبي ومباشرة شاهدنا ما يمكنه تقديمه للفريق".

مباراة الذهاب على ملعب سيلتك كانت قد انتهت بفوز بايرن بهدف دون رد.