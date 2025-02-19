مواعيد مباريات الأربعاء 19 فبراير - ريال مدريد ضد سيتي.. وليفربول يواجه أستون فيلا

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 10:32

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

تستكمل اليوم مباريات إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 19 فبراير والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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بوروسيا دورتموند × سبورتنج لشبونة.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

إيندهوفن × يوفنتوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

باريس سان جيرمان × بريست.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا × ليفربول.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي ليفربول ريال مدريد مواعيد مباريات الأربعاء
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