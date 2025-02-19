مواعيد مباريات الأربعاء 19 فبراير - ريال مدريد ضد سيتي.. وليفربول يواجه أستون فيلا
الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 10:32
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 19 فبراير والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند × سبورتنج لشبونة.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
إيندهوفن × يوفنتوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
باريس سان جيرمان × بريست.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا × ليفربول.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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